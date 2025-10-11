Napastnik zaoferował się Barcelonie. Marzy o wielkim transferze

Napastnik Bundesligi chce dołączyć do Barcelony
Fisnik Asllani ma za sobą znakomity początek sezonu w Bundeslidze. W siedmiu meczach strzelił pięć bramek i zanotował dwie asysty. Podczas rozmowy z niemieckimi mediami otwarcie przyznał, że jego celem jest gra dla Barcelony. Podkreślił, że chce występować w Lidze Mistrzów i walczyć na najwyższym poziomie.
– Moim wymarzonym klubem zawsze była FC Barcelona. Zawsze chciałem tam grać. Chcę kiedyś zagrać w Lidze Mistrzów. Ważne jest, żeby mieć marzenia i pracować, żeby je spełniać – powiedział 23-latek.
Napastnik w lipcu podpisał nową umowę z Hoffenheim do 2029 roku. Według doniesień kontrakt zawiera klauzulę wykupu. W związku z tym istnieje możliwość sprowadzenia zawodnika przez zainteresowane kluby. W ten sposób mimo długiej umowy pozostawił sobie furtkę do wielkiego transferu.
W poprzednim sezonie Asllani był wypożyczony do Elversberg, gdzie zdobywał doświadczenie na zapleczu Bundesligi. Obecnie imponuje skutecznością pierwszej lidze, co przyciągnęło uwagę zagranicznych obserwatorów.
Blaugrana uważnie obserwuje młodych i utalentowanych zawodników. Hansi Flick chciałby sprowadzić nowego środkowego napastnika, więc być może taka deklaracja ze strony reprezentanta Kosowe pomoże w otwarciu drzwi do transferu.
