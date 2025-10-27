Barcelona i Bayern Monachium rywalizują o napastnika. Szykuje się głośny transfer

Fisnik Asllani pod lubą Barcelony i Bayernu Monachium
FC Barcelona doznała w niedzielę porażki w El Clasico z Realem Madryt (1:2) na Santiago Bernabeu. Drużyna Hansiego Flicka traci już pięć punktów do Królewskich w tabeli La Liga, a presja na Katalończyków rośnie. Z kolei Bayern Monachium utrzymuje imponującą passę w 1. Bundeslidze, pozostając niepokonanym po ośmiu spotkaniach. W ofensywie wciąż błyszczy Harry Kane, który w tym sezonie zdobył już 12 bramek.
Według Florian Plettenberg ze stacji Sky Sport, zarówno Bayern, jak i Barcelona umieściły Fisnika Asllaniego do swojej listy celów transferowych. 23-letni Kosowianin z TSG Hoffenheim może być potencjalnym zmiennikiem Kane’a w stolicy Bawarii od sezonu 2026/27. Natomiast Flick poszukuje następcy Roberta Lewandowskiego, którego kontrakt na Camp Nou wygasa w czerwcu przyszłego roku.
Bawarczycy są pod wrażeniem rozwoju napastnika. Klub został już poinformowany o klauzuli odstępnego. Oczekuje się, że Asllani opuści Hoffenheim po zakończeniu obecnego sezonu. W trwającym sezonie 23-latek strzelił sześć goli i zanotował dwie asysty w dziewięciu meczach. Jego kontrakt w klubie z Sinsheim obowiązuje do połowy 2029 roku.
Asllani trafił do TSG Hoffenheim w 2020 roku z Unionu Berlin. Później zawodnik był wypożyczany do Austrii Wiedeń i SV Elversberg. Napastnik rozegrał wiele meczów na niższych poziomach rozgrywkowych w Niemczech i w obecnej kampanii eksplodowała jego forma w 1. Bundeslidze.