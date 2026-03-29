Gwiazdor chce wrócić do Serie A. Inter i Napoli w grze

20:01, 29. marca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Football Italia

Dan Ndoye może latem wrócić do Serie A, mimo że niedawno przeniósł się do Nottingham Forest. Według Sport Mediaset skrzydłowy przyciąga uwagę Interu oraz Napoli i nie wyklucza zmiany otoczenia.

Ndoye
PressFocus Na zdjęciu: Ndoye

Inter i Napoli obserwują sytuację Ndoye

Dan Ndoye nie ma pewnej pozycji w Nottingham Forest, co wpływa na jego przyszłość. Choć rozegrał 34 mecze w tym sezonie, jego ostatni występ w podstawowym składzie w Premier League miał miejsce w grudniu.

Zawodnik otwarcie przyznaje, że liczy na większą liczbę minut. – Nie gram dużo w klubie, ale pokazałem w reprezentacji Szwajcarii, że mam jakość – powiedział Ndoye. – Gdy dostaję szansę, zawsze daję z siebie wszystko.

Skrzydłowy odniósł się także do zainteresowania ze strony Interu i Napoli. – Teraz skupiam się tylko na reprezentacji i Nottingham Forest, zobaczymy co się wydarzy po sezonie – powiedział Ndoye. – Podjąłem decyzję o wyjeździe do Anglii i jestem z niej zadowolony, ale zobaczymy po sezonie.

Sytuacja zawodnika pozostaje otwarta, a brak regularnej gry może wpłynąć na jego decyzję. Włoskie kluby uważnie monitorują rozwój wydarzeń i mogą podjąć konkretne kroki w najbliższych miesiącach. Zarówno Napoli, jak i Inter interesowały się Ndoye za jego czasów gry w Bologni. Wtedy jednak Szwajcar wybrał transfer do Premier League, a Włosi nie mogli konkurować z ofertami Anglików.

Ndoye pozostawia sobie wszystkie opcje, nie wykluczając powrotu do ligi, w której wcześniej się wyróżniał. Wszystko ma rozstrzygnąć się po zakończeniu obecnego sezonu.

