Gwiazda wciąż marzy o transferze do Bayernu. Latem jego klub odrzucił trzy oferty

Nick Woltemade wciąż ma nadzieję, że zagra w Bayernie Monachium. Jak podaje BILD, młody napastnik Newcastle nadal myśli o przenosinach do niemieckiego giganta w przyszłości.

Bayern nadal kusi Woltemade

Pomimo udanego startu w Premier League, Nick Woltemade wciąż marzy o grze dla Bayernu Monachium. W trakcie letniego okienka transferowego, gdy 23-latek był jeszcze zawodnikiem VfB Stuttgart, Bawarczycy złożyli trzy oferty, które zostały odrzucone.

Sam zawodnik wielokrotnie deklarował chęć przejścia do niemieckiego giganta. Jednak obecnie skupia się na jak najlepszych występach w Newcastle United, gdzie podpisał kontrakt aż do 2031 roku. W pierwszych dziewięciu meczach dla nowego zespołu zdobył pięć bramek.

Według dziennikarza Christiana Falka kwestia transferu do Monachium wciąż nie jest zamknięta i w przyszłości temat może powrócić. Woltemade chce najpierw udowodnić swoją wartość w Anglii, a później rozważy przenosiny do Bayernu, choć nie w najbliższym oknie.

Zawodnik w Premier League z pewnością zyska na doświadczeniu, co może zwiększyć jego atrakcyjność dla niemieckiego klubu. Dla Bayernu to także możliwość, żeby obserwować rozwój młodego napastnika i przygotować się na ewentualny transfer. Jeśli Niemiec utrzyma wysoką formę, transfer do Monachium w kolejnych latach może stać się realny.

