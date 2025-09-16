Newcastle wydało na niego fortunę. Chciał grać w Bayernie

fot. Every Second Media Na zdjęciu: Nick Woltemade

Bayern walczył o Woltemade. Gwiazdor Newcastle przemówił

Saga transferowa z udziałem Nicka Woltemade trwała tego lata przez wiele tygodni. O ówczesnego napastnika Stuttgartu starał się Bayern Monachium, który w pewnym momencie był w zasadzie pewny porozumienia. Sam napastnik miał nawet ustalić warunki współpracy i czekał jedynie na finalizację całej operacji. Takowa nie nastąpiła, bowiem Stuttgart zwiększył swoje pierwotne wymagania i odrzucił wszystkie oferty ze strony mistrza Niemiec.

Bayern wreszcie odpuścił, więc wydawało się, że Woltemade zostanie w Stuttgarcie na jeszcze jeden sezon. Pod koniec letniego okienka sensacyjnie zgłosiło się po niego Newcastle United, które wytypowało go jako kandydata do zastąpienia Alexandra Isaka. Stuttgart szybko zaakceptował warunki w wysokości aż 75 milionów euro. Bawarczycy nie chcieli płacić za niego tak dużych pieniędzy.

Woltemade zasilił Newcastle United i ma już na koncie swojego debiutanckiego gola. Teraz wspomina kulisy niedoszłego transferu do Bayernu. Potwierdza, że chciał dołączyć do krajowego giganta, ale nie było to możliwe.

– Nie było to dla mnie łatwe. Jestem wdzięczny, że koledzy i sztab traktowali mnie normalnie i przez cały czas wspierali. Nie ukrywam, że bardzo chętnie widziałbym siebie w Bayernie Monachium, ale ostatecznie to Newcastle przedstawiło mi konkretną ofertę i wizję. To środowisko, w którym mogę się rozwijać. Premier League to najlepsza liga na świecie – zaznaczył nowy snajper Newcastle United.