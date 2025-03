Gwiazda Porto na celowniku klubów Premier League. 100 mln euro klauzuli

Samu Omorodion to napastnik FC Porto, który znalazł się na celowniku kilku klubów z Premier League. Jak donosi Football Insider 20-letniego Hiszpana chcą pozyskać m.in. Newcastle, Arsenal oraz Aston Villa.

Omorodion rozchwytywany przez kluby Premier League

Newcastle United ma szansę sprowadzić napastnika FC Porto, Samu Omorodiona za kwotę niższą niż jego klauzula wykupu wynosząca 100 milionów euro. Jednak portugalski klub nadal będzie oczekiwać dużej sumy za 20-letniego napastnika, a realizacja transferu może być skomplikowana. Dodatkowo, jeśli drużyna Eddiego Howe’a nie zakwalifikuje się do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów, możliwe, że Sroki nie będą w stanie zrealizować tego transferu. Arsenal, Aston Villa i West Ham United również monitorują jego sytuację.

Callum Wilson odejdzie z zespołu po zakończeniu sezonu. Dlatego Newcastle chce znaleźć odpowiedniego zmiennika lub partnera dla Alexandra Isaka w ataku. Klub jest zdecydowany zatrzymać 25-letniego snajpera. Ewentualna sprzedaż Szweda mogłaby pomóc w finalizacji transferu napastnika Porto, ale klub nie zamierza prowadzić rozmów na temat jego odejścia.

Samu Omorodion rozgrywa fenomenalny sezon. We wszystkich rozgrywkach w 32 meczach zdobył 20 goli i dołożył do tego trzy asysty. Jego kontrakt obowiązuje do 2029 roku.

Arsenal i Aston Villa również rozważają transfer, ponieważ obie drużyny chcą wzmocnić swoją ofensywę podczas letniego okienka. Kanonierzy od dawna szukają napastnika, natomiast Aston Villa straciła Jhona Durana, który w styczniu przeniósł się do Al-Nassr.

