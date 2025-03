Raphinha może odejść z Barcelony. Angielski gigant złożył ofertę

Sipa US / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Raphinha i Hansi Flick

Liverpool rusza po Raphinhę

Liverpool rozpoczął rozmowy z FC Barceloną w sprawie transferu Raphinhi. The Reds niemal na pewno stracą Mohameda Salaha po zakończeniu sezonu. Egipcjanin prawdopodobnie przeniesie się do Arabii Saudyjskiej, choć jeszcze nic nie jest przesądzone. Początkowo spekulowano, że sama Blaugrana może być zainteresowana sprowadzeniem 32-latka. Jednak klub z Katalonii nie jest w stanie nawet zbliżyć się do wynagrodzenia, jakie oferują mu Saudyjczycy.

Odejście Salaha będzie dla Liverpoolu dużym ciosem, dlatego klub rozważa sprowadzenie Raphinhi jako jego następcy. Brazylijczyk rozgrywa swój najlepszy sezon w Hiszpanii i choć latem był bliski odejścia, teraz pod wodzą Hansiego Flicka stał się jednym z najlepszych zawodników na świecie. W związku z tym 28-latek znalazł się na celowniku kilku czołowych europejskich drużyn.

Zobacz WIDEO: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

Według doniesień Liverpool złożył już formalną ofertę opiewającą na 80 milionów euro, licząc, że ta kwota wystarczy do finalizacji transferu. Jednak jak pisaliśmy wcześniej Barcelona ze względu na rolę, jaką odgrywa Raphinha w zespole, ma oczekiwać kwoty w wysokości nawet 150 milionów euro.

W bieżącym sezonie brazylijski skrzydłowy rozegrał 40 spotkań, w których zdobył 25 bramek i zanotował 18 asyst.

Zobacz także: Leao jednak nie trafi do Barcelony? Klub chce ściągnąć inną gwiazdę