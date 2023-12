IMAGO / Mikolaj Barbanell / ZUMA Wire Na zdjęciu: Ernest Muci

Ernest Muci to wyróżniająca się postać w Legii Warszawa

Piłkarz szerszej publiczności przedstawił się w Lidze Konferencji Europy

Wkrótce może zasilić klub Premier League

Legia Warszawa straci gwiazdę? Ernest Muci na radarze Fulham

Legia Warszawa awansowała do Ligi Konferencji Europy i radzi sobie tam naprawdę dobrze. Wicemistrzowie Polski są o krok od awansu do fazy pucharowej. Jednak nie byłoby to możliwe, gdyby nie bramki Ernesta Muciego. Albańczyk zdobył dwa gole w inauguracyjnym meczu z Aston Villą (3:2) i znacząco przyczynił się do zdobycia arcyważnych trzech punktów.

Świetne występy 22-letniego ofensywnego pomocnika nie pozostały niezauważone. Portal Legia.net dotarł do informacji Fabrizio Romano, który twierdzi, że Ernest Muci znalazł się na celowniku Fulham. Ponoć władze londyńskiego klubu już poczyniły pierwsze kroki w kierunku transferu, co oznacza, że w zimowym oknie Legia Warszawa może stracić jednego z liderów ofensywy.

Aktualnie Ernest Muci jest wyceniany przez portal Transfermarkt na około 5 milionów euro. Bardzo możliwe, że kwota transferu wyniesie nawet dwukrotność tej wyceny.

