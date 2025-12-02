Guardiola nie chce go stracić. Widzi w nim legendę Man City

14:46, 2. grudnia 2025
Sebastian Janus
Źródło:  Fabrizio Romano

Manchester City planuje zatrzymać Phila Fodena na kolejne lata. Pep Guardiola jest jego wielkim fanem i widzi w nim legendę klubu. Mówi o tym otwarcie.

Phil Foden i Pep Guardiola
fot. Action Plus Sports Images Na zdjęciu: Phil Foden i Pep Guardiola

Foden do końca kariery w Manchesterze City? To życzenie Guardioli

Manchester City kontynuuje przebudowę składu po nieudanym poprzednim sezonie. Latem doszło do kilku zmian, a to dopiero początek. Obecna kampania w wykonaniu Obywateli jest już lepsza, ale dalej pozostawia wiele do życzenia – w Lidze Mistrzów znajdują się na granicy pierwszej ósemki, a w Premier League tracą pięć punktów do liderującego Arsenalu. Nie wszystko jeszcze stracone, ale gigant z Etihad Stadium w ostatnich latach przyzwyczaił do tego, że dyktował warunki gry na krajowym podwórku.

Pep Guardiola szuka kolejnych zawodników, którzy będą pasować do jego projektu. Nie ma również wątpliwości, że twarzą Manchesteru City w następnych latach powinien być Phil Foden. 25-latek ma ważną umowę tylko do 2027 roku, ale wkrótce ta może zostać przedłużona. Menedżer potwierdził medialne doniesienia o planach klubu.

– Macie rację, chcemy go tutaj na kolejne lata. Mam nadzieję, że zostanie w Manchesterze City całą swoją karierę. To wyjątkowy piłkarz, kibice tego klubu, wychowanek akademii – tłumaczył Guardiola.

Foden jest związany z Manchesterem City od początku kariery. W sumie zaliczył dla tego klubu aż 336 spotkań, zdobywając 106 bramek oraz 64 asysty. Ma w dorobku sześć tytułów mistrza Anglii oraz Ligę Mistrzów. Guardiola wierzy, że ten może pozostać na Etihad Stadium nawet do piłkarskiej emerytury.

