Guardiola chce gwiazdę Barcelony. Piłkarz szybko zdecydował

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Kounde zostanie w Barcelonie

Pep Guardiola nie potrafi znaleźć rozwiązania dla problemów swojego zespołu. Głównym celem Manchesteru City stała się teraz kwalifikacja do następnej edycji Ligi Mistrzów, co nie będzie łatwym zadaniem. W związku z tym wielu piłkarzy nie jest już zainteresowanych transferem do angielskiego klubu, niezależnie od proponowanych warunków finansowych. Tak właśnie jest w przypadku Julesa Kounde, który nie zamierza przenosić się na Etihad Stadium.

Jedną z pozycji, którą Obywatele chcą wzmocnić jest prawa obrona, zwłaszcza po odejściu Kyle’a Walkera do Milanu. W ostatnich miesiącach na tej pozycji wystawiani byli Rico Lewis, Manuel Akanji i Matheus Nunes, ale żaden z nich nie spełnił oczekiwań. Dlatego City zainteresowało się Francuzem, który obecnie jest jednym z najlepszych prawych obrońców na świecie.

Jednak defensor w ogóle nie rozważa opuszczenia katalońskiego klubu. Czuje się bardzo komfortowo w Barcelonie i nie zamierza odchodzić, mimo że mógłby zarabiać znacznie więcej w Premier League. 26-latek przekazał swojemu agentowi, że nie chce wysłuchiwać żadnych ofert. Jego celem jest gra w zespole Hansiego Flicka i walka o trofea.

Według doniesień Kounde jest chętny na przedłużenie swojego kontraktu, który obecnie obowiązuje do 2027 roku. Joan Laporta i Deco mieli już rozpocząć rozmowy na ten temat z byłym zawodnikiem Sevilli.

