Górnik Zabrze znów zaskakuje. Kolejny transfer coraz bliżej! [NOWE INFORMACJE]

Górnik był bardzo aktywny w zimowym okienku transferowym i wygląda na to, że klub ze Śląska "zaatakuje" także ostatniego dnia. Zabrzan ma zasilić piłkarz wielokrotnego mistrza kraju.

Cal Sport Media/Alamy Na zdjęciu: Ondrej Zmrzly

A wydawało się, że to już koniec

Górnik Zabrze nie przespał tej zimy jeśli chodzi o transfery. Śląski klub dokonał kilku wzmocnień, działał też nie tylko na tu i teraz. Dwa transfery zostały dokonane w tym okienku, ale zaczną obowiązywać od lata, kiedy to do Zabrza przeniosą się ze Stali Rzeszów Patryk Warczak i Michał Synoś.

Tym ostatnim interesował się również czeski gigant, Slavia Praga. Prażanie chcieli Synosia już teraz, ale sam zawodnik wolał jednak ścieżkę kariery w Polsce. Natomiast pozostając w temacie Slavii. Ostatecznie do Górnika ma jednak trafić jej zawodnik, Ondrej Zmrzly.

Wcześniej warunki były nie do przyjęcia

Ten temat ciągnął się od wielu tygodni, ale bardzo długo był nie do zrelizowania, bo warunki dyktowane przez Slavię były nie do przyjęcia przez Górnika. Później dotarły do nas informacje, że tym piłkarzem interesuje się też Raków Częstochowa, ale jak się okazuje we wtorek temat przenosin do Górnika powrócił.



Jako pierwszy o kolejnym zwrocie akcji poinformował Michal Kvasnica, bardzo dobrze zorientowany w transferach czeski dziennikarz. Informacja wyglądała na wiarygodną i faktycznie taką jest.

Zastępstwo za Lukoszka

We własnych źrodłach potwierdziliśmy, że sprawa nabrała rumieńców. Wprawdzie nie jest tak jak podawano w Czechach, że piłkarz przechodzi już testy medyczne, ale to się zapewne wydarzy jutro, bo właśnie w środę kończy się okienko transferowe w Polsce.

Jak słyszymy, jednym z powodów dla których Górnik do końca walczy o tego gracza jest kontuzja Kamila Lukoszka. Zmrzly ma dać więcej możliwości po lewej stronie boiska.