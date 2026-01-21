Co dalej z Michałem Synosiem? Uczestnik Ligi Mistrzów złożył ofertę! [NASZ NEWS]

Michał Synoś, jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy Stali Rzeszów, opuści ten klub najpóźniej latem. Na brak propozycji środkowy obrońca narzekać nie może. Z naszych informacji wynika, że oficjalną ofertę za niego złożył właśnie uczestnik Ligi Mistrzów!

Kacper Pacocha / PressFocus Na zdjęciu: Michał Synoś

W Reszowie (lekkie) poruszenie

Michał Synoś to jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy występujących w 1. lidze. Środkowy obrońca Stali Rzeszów mimo młodego wieku ma już spore doświadczenie w dorosłej piłce, wzbudza też duże zainteresowanie na rynku.

Jednym z klubów, które chcą pozyskać Synosia jest Górnik Zabrze, o czym już swego czasu informowaliśmy. Pisaliśmy również, że tym graczem mocno zainteresował się czeski gigant, czyli Slavia Praga.

O ile jednak do niedawna można było mówić tylko o zainteresowaniu Czechów młodym Polakiem, o tyle teraz sprawa posunęła się do przodu. W Stali słyszymy, że Slavia złożyła już propozycję za Synosia, co oznacza, że uczestnik Ligi Mistrzów chce go już teraz!

Czesi nie chcą czekać

Piłkarz ma kontrakt tylko do lata, więc kontrakt z nowym pracodawcą może podpisać w każdej chwili, ale obowiązujący właśnie od przyszłego sezonu. No chyba, że kontrahent dogada się ze Stalą w tym okienku i od razu weźmie Synosia.

Tak właśnie chcą zrobić Czesi, którzy mają plan rozwoju dla tego piłkarza. Z naszych infomacji wynika, że zaproponowana przez nich kwota to kilkaset tysięcy euro. Nie znamy dokładnej sumy, ale najprawdopodobniej to nieco poniżej pół miliona.

Czy to przesądza transfer? Nie, podpisanie kontraktu z jednym z klubów Ekstraklasy wciąż jest jak najbardziej możliwe. Natomiast ostatnie ruchy Slavii każą sądzić, że w tej rozgrywce to może być jeden z głównych graczy.