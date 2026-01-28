Michał Synoś to utalentowany zawodnik, grający obecnie w Stali Rzeszów. Wiemy już jednak, że za kilka miesięcy zawodnik zmieni barwy. Z informacji Goal.pl wynika, że decyzja w tej sprawie zapadła.

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Michał Synoś

Michał Synoś opuści Stal Rzeszów. Już wybrał przyszły klub

W ostatnich tygodniach o utalentowanego obrońcę zabiegały polskie i zagraniczne kluby. Jak się jednak okazuje, zapadła już ostateczna decyzja dotycząca jego przyszłości. Z ustaleń Goal.pl wynika, że 19-latek zdecydował się na pozostanie w Polsce i wybrał ofertę jednego z czołowych klubów Ekstraklasy.

Od dłuższego czasu wiadomo było, że kontrakt Synosia wygasa wraz z końcem sezonu i defensor będzie mógł swobodnie związać się z nowym zespołem. Wcześniej informowaliśmy o konkretnym zainteresowaniu Slavii Praga, która nawet złożyła ofertę finansową za zawodnika, chcąc pozyskać go jeszcze tej zimy.

Na liście zainteresowanych był także Górnik Zabrze i jak słyszymy, to właśnie propozycja śląskiego klubu okazała się dla piłkarza najbardziej przekonująca. Dziś sprawa została ostatecznie domknięta – Michał Synoś zdecydował, że od lata, po wygaśnięciu umowy ze Stalą Rzeszów, zostanie zawodnikiem Górnika.

Dla „Trójkolorowych” to ważne i perspektywiczne wzmocnienie, a dla samego piłkarza szansa na regularną grę w Ekstraklasie i dalszy rozwój w jednym z najbardziej rozpoznawalnych klubów w kraju.