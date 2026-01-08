Górnik Zabrze zabrał głos w sprawie przyszłości gwiazdy

Górnik Zabrze oficjalnie potwierdził, że Ousmane Sow jest o krok od zmiany klubu. Wpis opublikowany w serwisie X tylko wzmocnił doniesienia medialne, według których Senegalczyk wkrótce opuści Ekstraklasę.

PressFocus Na zdjęciu: Michal Gasparik

Ousmane Sow blisko odejścia z Górnika Zabrze

Górnik Zabrze poinformował w czwartek o nieobecności Ousmane Sowa na treningu. Klub nie pozostawił wątpliwości co do powodu absencji zawodnika. – Informujemy, że Ousmane Sow nie weźmie udziału w dzisiejszym treningu. Zawodnik udał się na testy medyczne w związku z potencjalnym transferem – przekazali Trójkolorowi w oficjalnym komunikacie.

Ten wpis praktycznie potwierdził wcześniejsze informacje medialne. Według Meczyki.pl Górnik jest bardzo blisko sprzedaży jednego ze swoich liderów do Broendby IF. Duński klub ma zapłacić około trzech milionów euro, a kwota może zostać powiększona o bonusy. Finalizacja transakcji ma nastąpić jeszcze w tym tygodniu.

Sow był jedną z największych postaci Górnika w obecnym sezonie. Skrzydłowy robił różnicę dynamiką i skutecznością. W 19 spotkaniach ligowych i pucharowych zdobył dziewięć bramek oraz zanotował trzy asysty. Jego wartość rynkowa według Transfermarkt wynosi 1,5 miliona euro, co pokazuje skalę zysku Zabrzan.

Zainteresowanie Senegalczykiem było większe. W grze pojawiały się także Viktoria Pilzno oraz Portsmouth, jednak to Broendby od początku było najbardziej konkretne i zdeterminowane. Górnik już teraz przygotowuje się na życie bez swojej gwiazdy i sonduje rynek w poszukiwaniu następcy.

Według doniesień z klubem może pożegnać się także inny zawodnik. Natan Dzięgielewski jest łączony z wypożyczeniem do 1-ligowej Wieczystej Kraków.

