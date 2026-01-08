Górnik Zabrze finalizuje transfer za 3 mln euro

09:33, 8. stycznia 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Meczyki.pl

Górnik Zabrze jest już o krok od sprzedaży jednej z największych gwiazd. Jak informują Meczyki.pl, Trojkolorowi finalizują sprzedaż Ousmane Sowa do Duńskiego Broendby IF za kwotę 3 milionów euo.

Michal Gasparik
PressFocus Na zdjęciu: Michal Gasparik

Sow o krok od transferu do Broendby IF

Ousmane Sow był jednym z najlepszych zawodników Górnika Zabrze w obecnym sezonie PKO Ekstraklasy. Senegalczyk robił ogromną różnicę na skrzydle, dawał jakość i do tego notował dobre liczby. Licząc rozgrywki ligowe i Puchar Polski, Sow zdobył 9 goli i zaliczył 3 asysty w 19 spotkaniach. Serwis Transfermarkt wycenia go na 1,5 mln euro.

We wtorek pojawiły się doniesienia, że Ousmane Sow jest bliski odejścia z Górnika Zabrze i ma trafić do Broendby IF, a transfer miał być jedynie kwestią dni. Zawodnikiem interesowała się też Viktoria Pilzno i Portsmouth, ale to Duńczycy byli najbardziej konkretni.

Tomasz Włodarczyk na łamach Meczyki.pl przekazał w czwartek, że transfer Sowa do Danii jest już na finiszu. Wszystkie strony mają sfinalizować ruch do końca obecnego tygodnia, a Górnik zarobi 3 miliony euro plus bonusy. Według doniesień 14-krotni mistrzowie Polski już szykują się na sprowadzenie następcy Senegalczyka.

Warto nadmienić, że to kolejna duża sprzedaż Górnika w ostatnim czasie. Latem do FC Kopenhagi przeniósł się Dominik Sarapata za cztery miliony euro, który podobnie jak Sow, rozegrał jedną znakomitą rundę w Zabrzu i od razu został sprzedany. Tym samym Trójkolorowi po raz kolejny udowadniają, że mają nosa do zawodników i potrafią sporo na nich zarobić.

Górnik Zabrze zimą dokonał już dwóch transferów sprowadzając Brandona Dominguesa i Lukasa Sadilka. Przynajmniej na papierze te ruchy Zabrzan wyglądają bardzo ciekawie.

