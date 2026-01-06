Górnik Zabrze może stracić pomocnika. Wieczysta już działa

Wieczysta Kraków poważnie interesuje się Natanem Dzięgielewskim z Górnika Zabrze. Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl informuje, że transfer jest bardzo prawdopodobny.

Dzięgielewski na celowniku Wieczystej Kraków

Górnik Zabrze sprowadził już dwóch nowych zawodników w zimowym oknie transferowym. Do klubu dołączyli Brandon Domingues, który ma za sobą nieudaną przygodę z Realem Oviedo, a także Lukas Sadilek, który w trwającej kampanii nie błyszczał już w barwach Sparty Praga, a jego umowa wygasała po sezonie.

To naturalne, że w takiej sytuacji w Zabrzu myślą też o odejściach niektórych zawodników. Jak się okazuje, jednym z nich może być Natan Dzięgielewski, którym poważnie interesuje się Wieczysta Kraków. Według Tomasza Włodarczyka rozważana jest możliwość wypożyczenia z opcją wykupu.

Natan Dzięgielewski dołączył do Górnika latem po znakomitym sezonie w barwach GKS-u Tychy, gdzie w 22 spotkaniach zdobył siedem goli i zaliczył dwie asysty. W Zabrzu jednak nie zdołał przebić się do wyjściowego składu. Choć łącznie rozegrał 14 meczów w trwającej kampanii to na boiskach PKO Ekstraklasy w ośmiu starciach zaliczył jedynie 89 minut. Ponadto wystąpił w meczu Pucharu Polski i w pięciu spotkaniach rezerw Trójoklorowych.

21-latek nie był pierwszym wyborem Michała Gasparika. Dzięgielewski zawsze pokazywał waleczność na boisku, ale brakowało mu jakości, by realnie wpływać na grę Górnika. Najwidoczniej to przesądziło o jego skromnej liczbie minut w tym sezonie. Mając to na uwadze, zmiana klubu zaledwie po pół roku od głośnego transferu wydaje się dobrym wyborem, by ten jeszcze młody zawodnik mógł rozwijać się w innym otoczeniu.

