Cristian Romero definitywnie pożegnał się już z Tottenhamem Hotspur. Argentyńczyk będzie kontynuował karierę na hiszpańskich boiskach. Atletico Madryt właśnie potwierdziło transfer wicemistrza świata.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Cristian Romero

Oficjalnie: Cristian Romero wzmocnił Atletico Madryt

Cristian Romero po pięciu latach spędzonych w Tottenhamie Hotspur rozpoczął nowy etap swojej kariery. Argentyńczyk zdecydował się na przeprowadzkę do Hiszpanii, gdzie będzie reprezentował barwy Atletico Madryt. W Londynie defensor zdążył zapracować na miano jednego z liderów zespołu, a w ostatnim czasie pełnił również funkcję kapitana.

Atletico Madryt oficjalnie potwierdziło osiągnięcie porozumienia z Tottenhamem w sprawie transferu 28-letniego obrońcy. CristianRomero związał się z klubem ze stolicy Hiszpanii kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2031 roku. Los Colchoneros mają zapłacić za Argentyńczyka około 40 milionów euro wraz z bonusami.

Dla Cristiana Romero będzie to pierwsza okazja na grę na hiszpańskich boiskach. W barwach Tottenhamu zdobył między innymi Ligę Europy w sezonie 2024/25, a teraz spróbuje pomóc Atletico Madryt w walce o najważniejsze trofea. W nowym zespole spotka również Diego Simeone, który od dłuższego czasu był zwolennikiem sprowadzenia reprezentanta Argentyny.

Cristian Romero rozegrał łącznie 156 spotkań w koszulce Tottenhamu Hotspur. Wicemistrz świata zdołał zgromadzić na swoim koncie 13 trafień, a także zaliczył siedem asyst.