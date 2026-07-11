Ederson ponownie w topowej lidze? Gigant monitoruje jego sytuację

Juventus bacznie monitoruje sytuację Edersona - dowiedział się Ekrem Konur. 32-letni bramkarz obecnie gra w Fenerbahce Stambuł i może być chętny na powrót do topowej ligi.

Latin Sport Images / Alamy Na zdjęciu: Ederson

Juventus zarzucił sieć na Edersona

Juventus nie jest w pełni zadowolony z dyspozycji Michele’a Di Gregorio oraz Mattii Perina, dlatego podczas letniego okienka transferowego zamierza sprowadzić nowego bramkarza. Przez dłuższy czas z przeprowadzką na Allianz Stadium łączony był Alisson Becker, jednak wszystko wskazuje na to, że doświadczony golkiper pozostanie w Liverpoolu. W związku z tym władze turyńskiego klubu skierowały swoją uwagę na innych zawodników, którzy mogliby wzmocnić rywalizację między słupkami w ekipie Starej Damy.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z kandydatów do transferu do Juventusu jest Ederson. 32-letni bramkarz obecnie występuje w Fenerbahce Stambuł, lecz niewykluczone, iż już w najbliższym czasie ponownie zagra w jednej z czołowych europejskich lig. Brazylijczyk nie zamyka się na zmianę otoczenia, ponieważ nie czuje się w pełni usatysfakcjonowany pobytem w Turcji. Przenosiny na Allianz Stadium byłyby dla niego atrakcyjną możliwością kontynuowania kariery na najwyższym poziomie.

Mierzący 188 centymetrów golkiper broni barw zespołu Żółtych Kanarków od września 2025 roku, kiedy przeniósł się do Stambułu z Manchesteru City za około 11 milionów euro. Ederson w minionym sezonie rozegrał 36 spotkań, stracił 35 bramek i zachował 13 czystych kont. Reprezentant Brazylii wciąż uchodzi za jednego z najbardziej cenionych bramkarzy na świecie. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 10 milionów euro, a kontrakt zawodnika z tureckim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie