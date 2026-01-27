Górnik Łęczna nie próżnuje. Kolejny ruch kadrowy stał się faktem

Jakub Myszor po kilku miesiącach spędzonych w lidze albańskiej wrócił do Polski. Zawodnik swoją przyszłość związał z klubem z Betclic 1. Ligi, który czeka walka o utrzymanie.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jurij Szatałow

Jakub Myszor został zawodnikiem Górnika Łęczna

Jakub Myszor ostatnie pół roku spędził w albańskim KF Teuta, w barwach którego rozegrał 13 meczów. Były młodzieżowy reprezentant Polski po zaledwie kilku miesiącach spędzonych w egzotycznej lidze zdecydował się jednak na powrót do kraju. W najbliższym czasie będzie występował na zapleczu PKO BP Ekstraklasy.

„Nowym piłkarzem Zielono-czarnych został Jakub Myszor. 23-letni pomocnik związał się z klubem kontraktem obowiązującym przez najbliższe 1,5 roku” – brzmi komunikat opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Górnika Łęczna.

Myszor w nowej drużynie będzie rywalizował o miejsce w składzie na skrzydle między innymi z takimi zawodnikami jak Michał Litwa, Branislav Spacil czy Kamil Orlik. Tej zimy w ekipie z Łęcznej doszło do sporych roszad kadrowych.

Górnik pozyskał nie tylko byłego zawodnika Rakowa Częstochowa oraz Ruchu Chorzów, ale także Mateusza Hołownię oraz Lukę Gucka z NK Maribor. Do drużyny Jurija Szatałowa trafili również Łukasz Budziłek, Paweł Jaroszyński i Kamil Nowogoński.

Tymczasem już w drugi weekend lutego Łęcznianie wrócą do rywalizacji o ligowe punkty. W pierwszym oficjalnym spotkaniu w 2026 roku Górnik czeka trudna przeprawa, ponieważ na drodze Zielono-czarnych stanie Puszcza Niepołomice. Spotkanie odbędzie się 8 lutego o godzinie 17:30.