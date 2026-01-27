Górnik Łęczna nie próżnuje. Kolejny ruch kadrowy stał się faktem

14:46, 27. stycznia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Górnik Łęczna

Jakub Myszor po kilku miesiącach spędzonych w lidze albańskiej wrócił do Polski. Zawodnik swoją przyszłość związał z klubem z Betclic 1. Ligi, który czeka walka o utrzymanie.

Jurij Szatałow
Obserwuj nas w
fot. PressFocus Na zdjęciu: Jurij Szatałow

Jakub Myszor został zawodnikiem Górnika Łęczna

Jakub Myszor ostatnie pół roku spędził w albańskim KF Teuta, w barwach którego rozegrał 13 meczów. Były młodzieżowy reprezentant Polski po zaledwie kilku miesiącach spędzonych w egzotycznej lidze zdecydował się jednak na powrót do kraju. W najbliższym czasie będzie występował na zapleczu PKO BP Ekstraklasy.

„Nowym piłkarzem Zielono-czarnych został Jakub Myszor. 23-letni pomocnik związał się z klubem kontraktem obowiązującym przez najbliższe 1,5 roku” – brzmi komunikat opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Górnika Łęczna.

Myszor w nowej drużynie będzie rywalizował o miejsce w składzie na skrzydle między innymi z takimi zawodnikami jak Michał Litwa, Branislav Spacil czy Kamil Orlik. Tej zimy w ekipie z Łęcznej doszło do sporych roszad kadrowych.

Górnik pozyskał nie tylko byłego zawodnika Rakowa Częstochowa oraz Ruchu Chorzów, ale także Mateusza Hołownię oraz Lukę Gucka z NK Maribor. Do drużyny Jurija Szatałowa trafili również Łukasz Budziłek, Paweł Jaroszyński i Kamil Nowogoński.

Tymczasem już w drugi weekend lutego Łęcznianie wrócą do rywalizacji o ligowe punkty. W pierwszym oficjalnym spotkaniu w 2026 roku Górnik czeka trudna przeprawa, ponieważ na drodze Zielono-czarnych stanie Puszcza Niepołomice. Spotkanie odbędzie się 8 lutego o godzinie 17:30.

POLECAMY TAKŻE

Tomasz Bała
Zaskakujący kierunek? Ruch może stracić zawodnika
Jurij Szatałow
Nowy defensor, nowe nadzieje. Górnik nie składa broni
Piłkarze Górnika Łęczna
Górnik Łęczna ma nowego trenera. Zaskakujący powrót na ławkę