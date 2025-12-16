Górnik chce piłkarza z Czech. Jest zdecydowany na transfer

Górnik Zabrze jest zainteresowany sprowadzeniem Lukasa Sadilka ze Sparty Praga. Pomocnik jest zdecydowany na odejście z klubu już w zimie, o czym poinformował serwis "Infotbal.cz".

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Górnik Zabrze może sprowadzić pomocnika z Czech

Górnik Zabrze z całą pewnością jest jedną z rewelacji tego sezonu PKO Ekstraklasy. Piłkarze z Górnego Śląska bardzo dobrze weszli w nowy sezon, a następnie utrzymywali wysoką formę przez dłuższy czas. Dopiero końcówka rundy jesiennej w ich wykonaniu była słabsza, ale finalnie rok 2025 Trójkolorowi zakończyli na drugim miejscu w tabeli. To wynik, którego raczej mało kto się spodziewał.

Dlatego też, skoro pojawiła się szansa na walkę nie tylko o europejskie puchary, ale mistrzostwo Polski, władze Górnika chcą to wykorzystać. Pomóc w osiągnięciu tego pierwszego od wielu dekad triumfu w PKO Ekstraklasie mają transfery. Jednym z nich może być pozyskanie Lukasa Sadilka ze Sparty Praga. O takim scenariuszu mówiło się już jakiś czas temu, ale teraz serwis „Infotbal.cz” przekazał, że sam pomocnik jest zdecydowany na odejście już zimą. Mogłoby to pomóc w tym ruchu.

Lukas Sadilk to 29-letni środkowy pomocnik, który na koncie ma chociażby trzy występy dla reprezentacji Czech. W tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie 13 spotkań i zdobył w nich jednego gola oraz zanotował trzy asysty. Łącznie na poziomie ligi czeskiej rozegrał w swojej karierze 241 spotkań. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na dwa miliony euro.

