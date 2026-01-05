GKS Tychy oficjalnie pozyskał bramkarza z Ekstraklasy

fot. PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Piszczek

Jakub Mądrzyk został nowym bramkarzem GKS Tychy

GKS Tychy do drugiej rundy trwającej kampanii przystąpi z celem wywalczenia utrzymania na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. W związku z tym władze klubu cały czas pracują nad poprawą jakości drużyny. W poniedziałek 5 stycznia klub ogłosił pozyskanie nowego golkipera.

„Szeregi GKS-u Tychy zasilił bramkarz Jakub Mądrzyk. 22-latek dołączył do naszego klubu na zasadzie transferu definitywnego z Rakowa Częstochowa. Podpisany przez niego kontrakt będzie obowiązywał do 30.06.2028 roku” – brzmi komunikat opublikowany na oficjalnej stronie internetowej klubu z Tychów.

Nowy nabytek Tyszan to zawodnik, który w przeszłości rozegrał trzy mecze w reprezentacji Polski do lat 21. W szeregach GKS-u bramkarz ma być numerem jeden. O miejsce w wyjściowym składzie będzie rywalizował z Kacprem Kołotyło oraz Kacprem Myszkowskim.

Mądrzyk to golkiper, który jak dotąd wystąpił w 29 spotkaniach w PKO BP Ekstraklasie. Ponadto rozegrał 34 mecze w Betclic 1. Lidze. W trakcie trwającego sezonu 22-latek nie zanotował ani jednego występu w barwach Medalików.

Ekipa z Tychów rozpoczęła już przygotowania do rundy wiosennej. Z kolei w dniach od 13 do 22 stycznia będzie przebywać na zgrupowaniu w tureckiej Antalyi. Do ligowego grania Trójkolorowi wrócą w lutym. Zmierzą się wówczas w roli gościa z Wisłą Kraków.