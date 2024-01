Genoa i Tottenham porozumiały się w kwestii wypożyczenia obrońcy. Szeregi ekipy z Serie A zasilił Djed Spence, który na Stadio Luigi Ferraris będzie występował do końca sezonu 2023/24.

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Djed Spence

Djed Spence zamienił Tottenham na Genoę – przynajmniej do końca trwających rozgrywek

Ekipa z Serie A zapewniła sobie opcję wykupu 23-letniego obrońcy

W lecie 2022 roku Spence został sprowadzony do Londynu za prawie 15 milionów euro

Serie A. Genoa sięga po zawodnika z Anglii

Djed Spence wzmocnił Tottenham w lecie 2022 roku. Chociaż właściwie trudno napisać, że faktycznie wzmocnił Spurs, ponieważ od tego momentu zaliczył tylko sześć spotkań w koszulce londyńczyków. Od początku swojego pobytu w kadrze stołecznej ekipy zanotował już dwa wypożyczenia. Na takiej zasadzie występował w Rennes i Leeds.

Teraz czas na… trzecie wypożyczenie młodzieżowego reprezentanta Anglii. Tym razem przeniesie się on do Włoch i przywdzieję koszulkę 12. ekipy ligi. Nowym klubem 20-latka będzie Genoa, której barwy ma zakładać do końca trwającego sezonu.

📝 Djed Spence è un nuovo giocatore del Genoa. Il difensore inglese, nato a Londra il 09/08/2000, arriva dal Tottenham Hotspur a titolo temporaneo con opzione per il riscatto. Cresciuto nel settore giovanile del Fulham, Spence ha vestito le maglie di Middlesbrough, Nottingham… pic.twitter.com/kMhahMN8Pu — Genoa CFC (@GenoaCFC) January 11, 2024

Rossoblu zapewnili sobie opcję definitywnego wykupu zawodnika po zakończeniu transferu czasowego. Spence obecnie jest wyceniany na osiem milionów euro. Z kolei Tottenham sprowadził go z Middlesbrough za blisko 15 milionów.