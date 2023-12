IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Eric Garcia

Eric Garcia odszedł do Girony w poszukiwaniu minut

Tam szybko stał się kluczowym elementem drużyny. Nie wróci już jednak do FC Barcelony

Klub postanowił sprzedać młodego defensora latem, za to sprowadzi z powrotem Chadiego Riada

Dobra forma w Gironie nie wystarczyła. Garcia nie wróci już do Barcelony

Eric Garcia wrócił do FC Barcelony latem 2021 roku. Hiszpański defensor nie ukrywał, że jego największą ambicją jest regularna gra dla macierzystego klubu. O ile w debiutanckim sezonie grywał regularnie, tak w mistrzowskiej kampanii jego rola była marginalna. 22-latek zrozumiał swoją pozycję i zdecydował się na wypożyczenie. Przekaz medialny płynący z jego otoczenia był jednak klarowny. Garcia zamierzał odkuć się dzięki regularnej grze w Gironie FC, po czym wrócić do stolicy Katalonii, by rywalizować o wyjściowy skład.

W barwach rewelacji rundy jesiennej środkowy obrońca prezentuje się fantastycznie. Trener Michel z miejsca na niego postawił, a Garcia dowodzi linią defensywną. Świetnie zagrał choćby przeciwko Barcelonie (4:2). Wygląda jednak na to, że to nie wystarczy, by triumfować w swoim ukochanym klubie. Kataloński Sport poinformował bowiem, że Blaugrana podjęła już decyzję o sprzedaży podopiecznego latem. Do klubu wróci Chadi Riad, który zaliczył eksplozję formy w Realu Betis. Wobec tego Hiszpan nie będzie potrzebny – za to może przynieść klubowej kasie nieco wytchnienia. Plan Dumy Katalonii jest prosty: chce sprzedać 22-latka drużynie, która zaoferuje najwyższą ofertę. Wiele jednak zależeć będzie od samego piłkarza. Girona chętnie sprowadziłaby go na stałe, zwłaszcza, jeżeli ostatecznie awansuje do Ligi Mistrzów.

Garcia rozegrał w tym sezonie już 15 spotkań w La Lidze. Strzelił w nich jedną bramkę. Portal Transfermarkt wycenia go na 15 milionów euro.

