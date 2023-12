Savinho trafił tego lata do Girony FC i z miejsca został jednym z najlepszych skrzydłowych La Ligi. Według Fabrizio Romano, Manchester City poważnie rozważa angaż młodego Brazylijczyka już latem.

IMAGO / Sergio Ruiz Na zdjęciu: Savinho

Savinho ma za sobą spektakularną rundę jesienną w barwach Girony

Brazylijczyk trafił do La Ligi w ramach wypożyczenia z Troyes. Oba kluby należą do City Football Group

Według Fabrizio Romano, Manchester City rozważa angaż nastolatka już po zakończeniu tego sezonu. Wzbudza on też wielkie zainteresowanie poza CFG

Savinho rozchwytywany. Guardiola prędko da mu szansę?

Savio czy też Savinho to jedna z największych rewelacji rundy jesiennej w La Lidze. Nastoletni skrzydłowy z miejsca zadomowił się w pierwszym składzie Girony FC, zostając też jednym z najlepszych zawodników na swojej pozycji w rozgrywkach. To również wysoka dyspozycja 19-latka sprawiła, że zespół z Katalonii spędzi przerwę zimową, mając tyle samo punktów, co liderujący Real Madryt.

Savinho oficjalnie przebywa obecnie na wypożyczeniu z francuskiego Troyes. Oba kluby znajdują się w City Football Group. Rzecz jasna, klejnotem w koronie grupy jest Manchester City. Jak poinformował Fabrizio Romano, mistrzowie Anglii rozważają szybkie przeniesienie Savio na Etihad Stadium. Choć za Brazylijczykiem dopiero jedna runda na wysokim poziomie, Anglicy nie chcą ryzykować utraty tak utalentowanego gracza. Decyzja jeszcze nie zapadła, ale nie jest wykluczone, że od sezonu 2024/2025 Savio będzie rywalizował w Premier League. Inne kluby z Anglii oraz z Bundesligi śledzą sytuację i pozostają skłonne do zapłacenia za gracza 30 milionów euro. Jedno jest pewne – nastolatek nigdzie nie odejdzie w zimowym okienku. Ma pomóc Gironie w walce o historyczne mistrzostwo i zbierać doświadczenie.

Savinho rozegrał w tym sezonie już 20 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich pięć bramek i tyle samo asyst.

