Galatasaray chce reprezentanta Polski. Może dołączyć do Frankowskiego

Krzysztof Piątek może trafić do Galatasaray

Krzysztof Piątek w tym sezonie wyprawia praktyczne cuda. Napastnik reprezentacji Polski w barwach tureckiego Basaksehiru zdobywa gola za golem i jest wiceliderem klasyfikacji strzelców ligi tureckiej – wyprzedza go tylko Victor Osimhen, który ma o jedno trafienie więcej i to właśnie napastnika z Nigerii Piątek może w najbliższym czasie zastąpić.

Według informacji przekazanych przez serwis “nefes.com.tr”, Galatasaray Stambuł chce pozyskać Krzysztofa Piątka jako następcę Osimhena, który latem ma wrócić do SSC Napoli i najprawdopodobniej zmieni klub trafiając do innego giganta europejskiego futbolu. Tym samym Piątek spotkałby się w jednym zespole z Przemysławem Frankowskim, który od tej zimy występuje w Turcji. Wcześniej z kolei informowaliśmy, że zainteresowany pozyskaniem napastnika naszej reprezentacji jest zespół Trabzonsporu.

WIDEO: Sen o Krzysztofie Piątku – jak to było?

Krzysztof Piątek w tym sezonie ligi tureckiej zdobył 29 goli oraz zanotował pięć asyst w 42 meczach. To nawiązanie do najlepszych lat jego kariery, gdy przebojem wchodził do AC Milanu. Obecnie 29-latek wyceniany jest przez serwis “Transfermarkt” na 7 milionów euro, a jego umowa z Basaksehirem wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

