Piątek blisko zmiany klubu! Oferta za reprezentanta Polski w drodze

Krzysztof Piątek od jakiegoś czasu łączony jest z transferem do Trabzonsporu. Według serwisu "Aksam" zmiana klubu jest coraz bardziej prawdopodobna. Niebawem Basaksehir ma otrzymać ofertę za Polaka.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

Trabzonspor przygotowuje ofertę za Krzysztofa Piątka

Krzysztof Piątek notuje bardzo dobry sezon na tureckich boiskach w barwach Basaksehiru. Reprezentant Polski jest jednym z najlepszych napastników w lidze. Dowodem na to jest m.in. fakt, że walczy o koronę króla strzelców SuperLig. Z dorobkiem dziewiętnastu goli zajmuje 2. miejsce w klasyfikacji strzelców. Wyprzeda go tylko Victor Osimhen, który ma o jedno trafienie więcej.

W weekend Piątek w końcu przełamał złą passę. Po raz pierwszy od ponad dwóch miesięcy wpisał się na listę strzelców, wykorzystując rzut karny w meczu z Konyasporem. Nad Bosforem od razu pojawiły się nowe informacje ws. transferu Polaka.

Nie jest tajemnicą, że polskim napastnikiem interesuje się Trabzonspor. “Bordowo-Niebiescy” przed startem sezonu wypożyczyli Simona Banzę, którego zresztą chcieli wykupić z Bragi. Ten pomysł został jednak odrzucony, bowiem przeszkodą są warunki finansowe piłkarza. W związku z tym uwaga drużyny z Trabzonu skupiła się na naszym rodaku.

Z informacji portalu Aksam wynika, że Piątek zrobił duże wrażenie na trenerze oraz kierownictwie 11. drużyny w tabeli SuperLig. Trabzonspor jest w trakcie przygotowania oferty za 29-latka, która niebawem ma trafić na stół Basaksehiru.

Piątek w trwających rozgrywkach uzbierał łącznie 29 goli i 5 asyst w 42 meczach. Z obecnym klubem wiążę go kontrakt do czerwca 2026 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 7 milionów euro.