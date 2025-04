Barcelona może sprzedać Yamala! Otrzymała ofertę za 275 milionów

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Manchester City zaoferował 275 milionów za Yamala

Barcelona musi mierzyć się w ostatnim czasie z wieloma problemami finansowymi, które powodują, że Duma Katalonii ma bardzo utrudnione działania na rynku transferowym. Niemniej największym atutem i majątkiem Blaugrany jest to, że posiada w kadrze prawdziwe perełki, które warte są miliony euro. Jedną z nich jest Lamine Yamal, który wzbudza ogromne zainteresowanie ze strony innych klubów, które chcą wykorzystać niezdecydowanie ws. przedłużenia kontraktu gwiazdora.

Według informacji przekazanych przez serwis “Fichajes.net”, Barcelona otrzymała od Manchesteru City ofertę w wysokości 275 milionów euro za Lamine Yamala. Raptem 17-letni Hiszpan jest głównym celem transferowym Obywateli, którzy skłoni są pobić transferowy rekord świata. Ten aktualnie wynosi 222 miliony euro, które PSG zapłaciło przed laty za Neymara.

WIDEO: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

Lamine Yamal w tym sezonie rozegrał dla Barcelony 42 mecze, w których zdobył 13 goli oraz zanotował 19 asyst. Niezwykle utalentowany Hiszpan porównywany jest do największych gwiazd w historii futbolu. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 180 milionów euro, co czyni go jednym z najdroższych graczy na świecie. Obecna umowa skrzydłowego z Barceloną wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku. Zawarto w niej klauzulę miliarda euro za wykup.

