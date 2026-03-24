Flick na cenzurowanym. Yamal zaczyna mieć go dość

Lamine Yamal źle zareagował na decyzję Hansiego Flicka, który w ostatnim meczu ściągnął go z boiska. "El Nacional" twierdzi, że młody gwiazdor wścieka się na styl zarządzania niemieckiego trenera.

Yamal rozczarowany decyzjami Flicka. Czuje się winny

Lamine Yamal nie najlepiej radził sobie w ostatnim meczu ligowym z Rayo Vallecano. W 82. minucie Hansi Flick postanowił ściągnąć go z boiska, wpuszczając na nie Marcusa Rashforda. Młody gwiazdor nie zareagował najlepiej na decyzję szkoleniowca. Media obiegło nagranie, podczas którego wyraźnie sfrustrowany skrzydłowy schodzi z boiska i wykrzykuje coś w kierunku sztabu szkoleniowego. Miał za złe Flickowi, że ten zmienił właśnie jego, choć koledzy z drużyny również nie błyszczeli.

To nie pierwszy raz, gdy Yamal protestuje przeciwko decyzjom Flicka. Zawodnik ma wielkie ambicje, choć niekiedy okazuje to w negatywny sposób. Pragnie grać we wszystkich meczach, nawet gdy sytuacja tego nie wymaga. Nie pasuje mu też schodzenie z boiska przed ostatnim gwizdkiem.

Jest to potencjalny problem dla szatni Barcelony. „El Nacional” twierdzi, że relacje między Yamalem a Flickiem pogarszają się właśnie przez takie sytuacje. Gwiazdor ma za złe trenerowi, że ten ściąga właśnie jego, gdy pozostali zawodnicy również na to zasługują. Nastolatek wtedy czuje się wręcz winnym niepowodzeń drużyny.

Z pewnością Flick musi wyjaśnić tę sytuację, zanim eskaluje w poważniejszy konflikt. Wszystko wskazuje na to, że trener będzie prowadził Barcelonę również w kolejnym sezonie. Jeśli współpraca z gwiazdorem nie będzie układać się po myśli, być może któryś z nich zastanowi się nad zmianą otoczenia.