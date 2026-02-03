Flick może być tego pewny. Laporta z odważną deklaracją

10:07, 3. lutego 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Mundo Deportivo

Hansi Flick może być pewny przyszłości w Barcelonie. Joan Laporta uważa, że jest odpowiednim trenerem dla tego klubu. Złożył w jego sprawie deklarację.

Hansi Flick
Obserwuj nas w
fot. Cesar Ortiz Gonzalez Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona stawia na Flicka. Laporta go uwielbia

Barcelona pod wodzą Hansiego Flicka błyskawicznie się odbudowała. W jego debiutanckim sezonie zdominowała krajowe podwórko, zdobywając mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla oraz Superpuchar Hiszpanii. Otarła się też o finał Ligi Mistrzów, przegrywając z Interem Mediolan po dramatycznym dwumeczu w półfinale. Obecna kampania miała być weryfikacją dla niemieckiego szkoleniowca i póki co udaje mu się potwierdzać, że jest znakomitym fachowcem.

Na jej półmetku Blaugrana lideruje w tabeli La Ligi, a także wywalczyła awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, kończąc zmagania grupowe w pierwszej ósemce. Jednocześnie pod jego wodzą dalej rozwijają się największe gwiazdy, w tym Lamine Yamal, Pedri czy Raphinha.

POLECAMY TAKŻE

Lamine Yamal, Robert Lewandowski i Raphinha
Barcelona planuje letnie transfery. Potrzebuje dwóch piłkarzy
Dusan Vlahovic
FC Barcelona poznała żądania Vlahovica. Decyzja zapadła natychmiast
Robert Lewandowski
Lewandowski coraz bliżej decyzji. Opcji mu nie brakuje

Obecna umowa Flicka obowiązuje do połowy 2027 roku. Joan Laporta jest absolutnie zauroczony jego pracą i chce jak najdłużej zatrzymać go w Katalonii. Deklaruje, że ten na pewno nie musi obawiać się utraty posady.

– Jeśli wciąż będę prezydentem, Flick może liczyć na taki długi kontrakt, jaki tylko będzie chciał. Dla nas ważne było sprowadzenie kogoś z jego doświadczeniem i wiedzą. To fenomen jako trener, ale tym bardziej jako człowiek. Dobrze wie, jak prowadził grupę, zarówno młodych zawodników, jak i doświadczonych. Jest idealnym trenerem na obecne lata dla Barcelony. Przeżywamy dzięki niemu świetne momenty – wyjaśnił Laporta podczas gali „Mundo Deportivo”.