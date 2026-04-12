Flick go skreślił, więc postanowił odejść. Barcelona chce za niego 20 mln euro

FC Barcelona sprzeda latem jednego z wychowanków. Marc Casado zdecydował się odejść, ponieważ Hansi Flick nie wiąże z nim przyszłości. Jak podaje Sport, Blaugrana wyceniła go na 20 mln euro.

Casado odchodzi z Barcelony. Wycenili go na 20 mln euro

FC Barcelona szukając dodatkowego zarobku w letnim oknie transferowym, będzie mogła sprzedać jednego z wychowanków. Wszystko wskazuje na to, że sam piłkarz nie chce już grać w klubie. Ma to związek z faktem, że nie otrzymuje tylu szans, ile by chciał. Hansi Flick go skreślił, więc pomocnik nie miał innego wyjścia. Jak donosi Sport, chodzi oczywiście o Marca Casado.

22-latek wychował się w akademii La Masia, a zadebiutował w dorosłym zespole w sezonie 2022/2023 w meczu Ligi Mistrzów z Viktorią Pilzno. Łącznie uzbierał 71 spotkań, w których zdobył jednego gola i zanotował siedem asyst.

Katalończycy wiedzą, że Casado chce odejść, więc wycenili go przed startem letniego okienka. Hiszpańskie media sugerują, że Barcelona ma nadzieje otrzymać za niego 20 milionów euro. Na brak zainteresowania na pewno nie będzie narzekać. Pomocnikiem interesuje się sporo klubów. Ostatnio w gronie zainteresowanych wymieniano Tottenham, ale także Arsenal czy Chelsea. Najczęściej mówi się o przeprowadzce do Premier League. Natomiast nie brakuje również plotek o wyjeździe do Arabii Saudyjskiej czy Bundesligi.

W tym sezonie Casado ma na swoim koncie 30 spotkań, ale na boisku przebywał tylko przez 1321 minut. Pod względem liczby rozegranych minut jest jednym z najmniej grających zawodników pierwszego zespołu.