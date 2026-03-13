Liverpool na łowach w Bundeslidze. Pozyska niemieckiego defensora?

Finn Jeltsch przymierzany do Liverpoolu

Liverpool rozgląda się na rynku transferowym za nowym środkowym obrońcą. Ma to związek zarówno z wygasającą umową Ibrahimy Konate, jak i z postępującym wiekiem Virgila van Dijka. Kontrakt 26-letniego francuskiego defensora obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku i na razie nie ma pewności, czy zostanie przedłużony. W tej sytuacji władze klubu z Anfield zaczęły analizować możliwe opcje na przyszłość, aby w razie potrzeby szybko sprowadzić nowego stopera.

Liverpool chce być przygotowany na scenariusz odejścia Konate, dlatego stworzył listę potencjalnych następców. Wśród kandydatów wymienia się między innymi Nico Schlotterbecka, Joela Ordoneza oraz Murillo.

Najnowszym nazwiskiem łączonym z mistrzem Premier League jest jednak Finn Jeltsch. 19-letni stoper prezentuje się bardzo dobrze w Bundeslidze, co przyciągnęło uwagę skautów Liverpoolu. Jak informuje brytyjski serwis „TEAMtalk”, angielski gigant rozważa złożenie oferty.

Młodzieżowy reprezentant Niemiec, którego monitorują także Arsenal oraz Bayern Monachium, na co dzień występuje w Stuttgarcie. Mierzący 188 centymetrów defensor trafił do tego klubu w lutym 2025 roku, gdy przeniósł się na MHPArenę za około 9,5 miliona euro z FC Nuernberg. Od tamtej pory stopniowo buduje swoją pozycję w zespole Die Roten oraz zbiera cenne doświadczenie na najwyższym poziomie. W obecnym sezonie rozegrał 31 spotkań i zanotował 1 asystę. Według portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi 25-30 milionów euro.