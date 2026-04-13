Fernandes wskazał swoje wymagania. Wtedy zostanie w Man United

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Fernandes chce grać o trofea. Manchester United mu to zapewni?

Manchester United od lat pozostaje w dołku i nie przypomina sportowej potęgi, którą był przez lata. Obecny sezon daje jednak nadzieje, że drużyna wreszcie wróci na właściwe tory. Czerwone Diabły są na dobrej drodze, by wywalczyć awans do Ligi Mistrzów i zakończyć ligową kampanię na podium. To dobry prognostyk na przyszłość.

Dla Manchesteru United kluczowe jest, aby zatrzymać na dłużej Bruno Fernandesa, czyli największą gwiazdę ofensywy. Jego umowa wygasa w połowie 2027 roku, dlatego obecne lato może być ostatnią szansą, aby sprzedać go za większą kwotę. Oczywiście celem jest porozumienie w sprawie kontynuowania współpracy również w kolejnych sezonach.

Fernandes ma wszystko w swoich rękach. Nie wyklucza pozostania w Manchesterze United, ale oczekuje walki o najwyższe cele. Do tej pory zespół głównie go rozczarowywał.

– Graliśmy w trzech finałach, których nie wygraliśmy. To może się zdarzyć. Ale przynajmniej walczyliśmy o to. Byliśmy blisko. Powtarzam to klubowi za każdym razem, kiedy prowadzę z nimi rozmowy. Mówię, że chcę rywalizować o trofea. (…) Jeśli obiecacie mi, że będziemy konkurencyjni i będziemy liczyć się w walce o trofea do końca, tyle mi wystarczy. Wtedy ode mnie zależy to, aby być najlepszą wersją samego siebie. Muszę pomagać też innym być najlepszą wersją samych siebie, aby stać się klubem, którym chcemy być – przekazał Fernandes w wywiadzie dla „The Telegraph”.