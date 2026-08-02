Eintracht dokonał ciekawego wzmocnienia. Nigeryjczyk zagra we Frankfurcie

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Raphael Onyedika oraz Emre Can

Oficjalnie: Raphael Onyedika zasilił szeregi Eintrachtu Frankfurt

Eintracht Frankfurt poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Raphaela Onyediki z Club Brugge. 25-letni defensywny pomocnik pomyślnie przeszedł testy medyczne i podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2031 roku. Kwota opisywanej transakcji wyniosła 9 milionów euro.

Niemiecki klub pozostaje bardzo aktywny podczas trwającego letniego okienka transferowego. Wcześniej szeregi Eintrachtu zasilili Noel Aseko, Otavio, Malik Pimpong oraz Noel Futkeu, dlatego Raphael Onyedika został piątym letnim wzmocnieniem drużyny z Deutsche Bank Park. Władze klubu z Bundesligi wiążą z nigeryjskim pomocnikiem duże nadzieje i liczą, że szybko stanie się on ważnym ogniwem środka pola.

Onyedika występował we wspomnianym wyżej Club Brugge od sierpnia 2022 roku, kiedy przeniósł się tam z FC Midtjylland za 9,5 miliona euro. 26-krotny reprezentant Nigerii w ostatnim sezonie rozegrał 42 mecze, zdobył trzy bramki oraz zanotował dwie asysty. Według serwisu „Transfermarkt” defensywny pomocnik jest wyceniany na 25 milionów euro. Tak więc Eintracht sprowadził go za wyjątkowo atrakcyjną kwotę ze względu na krótką umowę zawodnika z poprzednim pracodawcą.