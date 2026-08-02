Besiktas na zakupach w Arabii. Chce kolegę Cristiano Ronaldo

Besiktas Stambuł szuka nowego zawodnika na prawe skrzydło. Jak podaje Ekrem Konur, turecki klub może sprowadzić Angelo, który na co dzień gra w Al-Nassr.

Power Sport Images Ltd / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Angelo przymierzany do Besiktasu Stambuł

Besiktas Stambuł ma wysokie ambicje przed startem nowego sezonu. Turecki klub zamierza walczyć o najważniejsze trofea, dlatego pozostaje bardzo aktywny na rynku transferowym. W ostatnich dniach do zespołu Czarnych Orłów dołączyli Leandro Trossard, Kassoum Ouattara, Alexander Nubel, Ilhan Fakili, Dogan Alemdar oraz Salih Ozcan, a wcześniej wypożyczony Orkun Kokcu został wykupiony na stałe.

Wygląda jednak na to, że gigant znad Bosforu nie zakończył jeszcze zakupów. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Besiktas może bowiem sięgnąć po Angelo. 21-letni skrzydłowy Al-Nassr został zaoferowany tureckiemu klubowi przez pośredników, a władze ze Stambułu poszukują zawodnika na prawą stronę ofensywy. Brazylijczyk jest wysoko oceniany przez tamtejszych działaczy, dlatego taki transfer wydaje się całkiem realny.

Młodzieżowy reprezentant Brazylii występuje w barwach drużyny z Rijadu od września 2024 roku, kiedy przeniósł się do Arabii z Chelsea za 23 miliony euro. W poprzedniej kampanii skrzydłowy rozegrał 40 spotkań, zdobył 8 bramek i zanotował 12 asyst. Aktualna wartość rynkowa młodego piłkarza wynosi 15 milionów euro, a w saudyjskiej ekipie dzieli on szatnię między innymi z Cristiano Ronaldo.