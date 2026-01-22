Szymański oficjalnie w Ligue 1. Reprezentant Polski z głośnym transferem

fot. PressFocus Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sebastian Szymański zasilił Stade Rennes

Sebastian Szymański zakończył swoją przygodę z Fenerbahce Stambuł i oficjalnie trafił do jednej z ekip Ligue 1. Piłkarz zdecydował się na transfer do Stade Rennes.

„Sebastian Szymański został nowym rozgrywającym Czerwono-czarnych. Zawodnik trafił do klubu z Fenerbahce Stambuł i ma na swoim koncie 50 występów w reprezentacji Polski. Piłkarz podpisał kontrakt obowiązujący do 2029 roku” – brzmi komunikat opublikowany na oficjalnym profilu francuskiego klubu na platformie X.

Szymański do Stade Rennes trafił według medialnych wieści za 10,5 miliona euro. Tym samym stał się jednym z najdroższych piłkarzy, którzy w trwającej kampanii zasilili ekipę z Bretanii. Droższy był jedynie Esteban Lepaul. 25-latek kosztował 13,5 miliona euro, gdy latem minionego roku dołączył do zespołu prowadzonego przez Habiba Beye.

Szymański jest jednocześnie drugim reprezentantem Polski w barwach Stade Rennes. Wcześniej do tego klubu dołączył Przemysław Frankowski, który obrał podobny kierunek transferowy. Zawodnik wcześniej występował w Galatasaray Stambuł. Były gracz Fenerbahce o miejsce w składzie może rywalizować m.in. z Glenem Kamarą czy Seko Fofaną.

Une saison de football se construit brique par brique 🧱#Szymański2029 pic.twitter.com/6NdkJ6DF0j — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 22, 2026

Nowa drużyna Szymańskiego plasuje się obecnie na szóstym miejscu w tabeli Ligue 1, mając 31 punktów na koncie. Do lidera RC Lens traci osiem oczek. Tymczasem w najbliższą sobotę Czerwono-czarni zmierzą się w ramach 19. kolejki ligi francuskiej z FC Lorient. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:00.