Saudyjski gigant szykuje ruch. To może wstrząsnąć Realem Madryt

Al-Ahli może ruszyć po Viniciusa Juniora
Vinicius Junior ma kontrakt ważny z Realem Madryt do końca czerwca 2027 roku. Tym samym coraz częściej pojawiają się spekulacje dotyczące przyszłości piłkarza. Konkretne wieści na jego temat przekazał dziennikarz Ben Jacobs.
Źródło ujawniło, że Al-Ahli ruszyło po reprezentanta Brazylii, oferując zawodnikowi kontrakt wart nawet miliard euro. Klub z Arabii Saudyjskiej ma być na tyle zdeterminowany, by pozyskać skrzydłowego, że rozpoczął już rozmowy dotyczące ewentualnego transferu 25-latka.
Al-Ahli miało uczynić Viniciusa Juniora głównym celem na letnie okno transferowe, prowadząc już negocjacje z zawodnikiem w sprawie warunków kontraktu. Jest to o tyle ciekawe, że wcześniej piłkarz deklarował chęć pozostania w Realu Madryt, będąc otwartym na przedłużenie umowy z gigantem La Liga. Niewykluczone jednak, że sytuacja ulegnie zmianie, ponieważ szejkowie z Bliskiego Wschodu dysponują niemal nieograniczonymi możliwościami finansowymi, które mogą skłonić piłkarzy do zmiany decyzji.
Vinicius Junior dołączył do Realu Madryt z Flamengo w 2018 roku za 45 milionów euro. W obecnym sezonie rozegrał 30 spotkań w barwach Królewskich, strzelając siedem goli i notując 11 asyst. Rynkowa wartość zawodnika szacowana jest na około 150 milionów euro. Gdyby transakcja doszła do skutku, Vinicius Junior mógłby rywalizować o miejsce w składzie m.in. z Riyadem Mahrezem czy Ivanem Toneyem.