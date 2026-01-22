Saudyjski gigant szykuje ruch. To może wstrząsnąć Realem Madryt

Vinicius Junior to jeden z zawodników, których przyszłość w Realu Madryt pozostaje niepewna. Tymczasem ciekawe informacje na temat Brazylijczyka przekazał dziennikarz Ben Jacobs.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Al-Ahli może ruszyć po Viniciusa Juniora

Vinicius Junior ma kontrakt ważny z Realem Madryt do końca czerwca 2027 roku. Tym samym coraz częściej pojawiają się spekulacje dotyczące przyszłości piłkarza. Konkretne wieści na jego temat przekazał dziennikarz Ben Jacobs.

Źródło ujawniło, że Al-Ahli ruszyło po reprezentanta Brazylii, oferując zawodnikowi kontrakt wart nawet miliard euro. Klub z Arabii Saudyjskiej ma być na tyle zdeterminowany, by pozyskać skrzydłowego, że rozpoczął już rozmowy dotyczące ewentualnego transferu 25-latka.

As revealed last year, Saudi dealmakers eyeing up Vinicius Junior as one of their main targets for summer 2026.



Real still want the Brazilian to extend but talks put on hold when Xabi Alonso was at the club.



Al-Ahli the main Saudi club discussed for Vini Jr with a €1bn… pic.twitter.com/t6eMFrxGT5 — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 22, 2026

Al-Ahli miało uczynić Viniciusa Juniora głównym celem na letnie okno transferowe, prowadząc już negocjacje z zawodnikiem w sprawie warunków kontraktu. Jest to o tyle ciekawe, że wcześniej piłkarz deklarował chęć pozostania w Realu Madryt, będąc otwartym na przedłużenie umowy z gigantem La Liga. Niewykluczone jednak, że sytuacja ulegnie zmianie, ponieważ szejkowie z Bliskiego Wschodu dysponują niemal nieograniczonymi możliwościami finansowymi, które mogą skłonić piłkarzy do zmiany decyzji.

Vinicius Junior dołączył do Realu Madryt z Flamengo w 2018 roku za 45 milionów euro. W obecnym sezonie rozegrał 30 spotkań w barwach Królewskich, strzelając siedem goli i notując 11 asyst. Rynkowa wartość zawodnika szacowana jest na około 150 milionów euro. Gdyby transakcja doszła do skutku, Vinicius Junior mógłby rywalizować o miejsce w składzie m.in. z Riyadem Mahrezem czy Ivanem Toneyem.