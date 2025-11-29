Shane Kuivert blisko przełomu. Barcelona robi pierwszy krok

FC Barcelona według nowych informacji dziennikarza Fabrizio Romano zaczęła rozmowy z jedną ze swoich perełek. Mowa o zawodniku występującym aktualnie w drużynie B.

fot. Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Shane Kluivert

FC Barcelona zaczęła rozmowy ws. nowej umowy Shane’a Kuiverta

FC Barcelona jest znana z tego, że ma w swoich szeregach wiele talentów. Spora jest też grupa graczy z potencjałem, którzy są jeszcze w Akademii Piłkarskiej FC Barcelony lub w FC Barcelonie B. Na temat jednego z nich ciekawe wieści przekazał dziennikarz Fabrizio Romano.

Źródło podało, że zarząd giganta La Liga rozpoczął negocjacje z Shane’em Kuivertem w sprawie nowej umowy. Znany insider przekazał konkretne informacje za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

18-latek mimo młodego wieku był już w takich ekipach jak SC Buitenveldert czy Paris Saint-Germain. Z kolei w Barcelonie jest od lata 2017 roku. Aktualne porozumienie piłkarza z klubem obowiązuje natomiast do końca czerwca 2026 roku.

Skrzydłowy ma na swoim koncie osiem występów w reprezentacji Holandii do lat 19. Zdobył w niej jedną bramkę. Tymczasem w tym sezonie piłkarz wystąpił łącznie w 10 spotkaniach, notując jedno trafienie. Okazję na poprawę swojego bilansu może mieć we wtorek 9 grudnia o godzinie 16:00. Barça w Lidze Młodzieżowej UEFA zmierzy się u siebie z Eintrachtem Frankfurt.

Młody zawodnik to syn słynnego Patricka Kluiverta. Shane Kuivert jest jednocześnie przyrodnim bratem Justina Kluiverta z Bournemouth, Quincy’ego Kuiverta z AVV Zeeburgia i Rubena Kluiverta z Olympique Lyon.

