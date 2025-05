fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Balde, Pedri, Olmo i Yamal

FC Barcelona szybko straciła cierpliwość. Sprzeda gwiazdę za 70 mln euro

FC Barcelona jest świeżo po przegranym półfinale Ligi Mistrzów z Interem Mediolan. Okazuje się, że już teraz w klubie zapadły pierwsze bardzo ważne decyzje dotyczące letniego okna transferowego.

Według doniesień serwisu El Nacional zarząd FC Barcelony podjął decyzję o sprzedaży Daniego Olmo, jeśli do klubu wpłynie zadowalająca oferta. Joan Laporta i Deco są gotowi przyjąć propozycję, która będzie opiewała na co najmniej 70 milionów euro. To dość zaskakujący krok, mając na uwadze fakt, że Hiszpan dołączył do drużyny latem 2024 roku.

Pomimo gola w półfinałowym meczu z Interem ten sezon nie był zbyt udany dla mistrza Europy. Ofensywny pomocnik ponownie nie mógł rozwinąć skrzydeł z powodu licznych kłopotów zdrowotnych i istnieje duże ryzyko, że ta sytuacja będzie się powtarzała w przyszłości.

Od początku sezonu 2021/2022 Dani Olmo opuścił aż 93 mecze z powodu kontuzji. Hiszpan nie był zdolny do gry przez łącznie 349 dni, co jest zatrważającym wynikiem. Dla porównania Robert Lewandowski w tym samym czasie przegapił zaledwie 18 spotkań.

Nic dziwnego, że pogrążona w kryzysie finansowym FC Barcelona ma wielkie obawy o przyszłość Olmo. Klub nie może sobie pozwolić na utrzymywanie piłkarza, który znaczną część czasu będzie niedostępny.