FC Barcelona prowadzi rozmowy z napastnikiem. Ważna decyzja na Camp Nou

09:41, 15. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Cadena SER

FC Barcelona prowadzi rozmowy w sprawie nowego kontraktu z Ferranem Torresem - wynika z informacji "Cadena SER". Sam piłkarz i klub są zgodni co do dalszej współpracy.

Hansi Flick
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Ferran Torres zostaje na dłużej w Barcelonie

FC Barcelona po rozstaniu z Robertem Lewandowskim znalazła się w nowej rzeczywistości. Ferran Torres w minionym sezonie pokazał, że potrafi skutecznie zastąpić reprezentanta Polski, przejmując część odpowiedzialności za ofensywę drużyny. Jego forma i rosnąca rola w zespole sprawiły, że w trakcie letniego okna transferowego ponownie znalazł się w centrum zainteresowania gigantów.

Sytuację 26-latka bacznie monitoruje m.in. Paris Saint-Germain. Francuski klub miał nawet rozważać Ferrana jako idealnego kandydata do wzmocnienia ofensywy oraz następcy Bradleya Barcoli. Hiszpański zawodnik od początku jasno deklarował swoje stanowisko – nie zamierza zmieniać otoczenia.

Swoje podejście Torres potwierdza również w wypowiedziach medialnych, podkreślając, że w pełni koncentruje się na grze w katalońskim klubie. Według informacji przekazanych przez „Cadena SER”, Duma Katalonii planuje rozpocząć rozmowy w sprawie przedłużenia kontraktu z napastnikiem. Obecna umowa obowiązuje do czerwca 2027 roku.

Zarówno sztab szkoleniowy, jak i władze Barcelony są zadowolone z postawy Ferrana, jego zaangażowania oraz rosnącej roli w drużynie. Hiszpan dobrze czuje się w zespole i wykonuje wyraźny progres pod wodzą Flicka. Sam zawodnik również notuje bardzo dobry okres na Camp Nou. W zeszłym sezonie rozegrał 49 spotkań, w których zdobył 21 bramek i dołożył trzy asysty.

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