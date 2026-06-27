Atletico interweniuje ws. Alvareza. Wszystko przez zainteresowanie Barcelony

Władze Atletico Madryt zamierzają wybrać się do USA, aby porozmawiać z Julianem Alvarezem i zająć się sprawą jego potencjalnego odejścia do Barcelony. Informacje w tej sprawie przekazał hiszpański dziennikarz, Adrian Sanchez.

fot. Independent Photo Agency Na zdjęciu: Julian Alvarez

Działacze Atletico mogą ruszyć do USA, aby spotkać się z Alvarezem

Julian Alvarez jest obecnie najbardziej rozchwytywanym zawodnikiem na świecie. O jego pozyskanie walczą największe kluby w Europie, w tym FC Barcelona oraz PSG, a także Arsenal. To jednak ci pierwsi mają być nie tylko faworytem, ale i wymarzonym klubem samego zawodnika, który coraz mocniej naciska na odejście z Atletico Madryt. Oliwy do ognia dolały także ostatnie wypowiedzi Argentyńczyka, których udzielił już w trakcie mundialu.

Dlatego też władze Atletico Madryt mają zamiar interweniować w tej sprawie. Według informacji, które przekazał hiszpański dziennikarz Adrian Sanchez, przedstawiciele władz zespołu ze stolicy mogą udać się do USA, aby odbyć rozmowę z Alvarezem i wyjaśnić kwestię odejścia do FC Barcelony. Ma to pomóc ustalić obecny stan rzeczy.

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Julian Alvarez w minionym sezonie rozegrał w sumie 49 spotkań, w których zdobył 20 goli oraz zanotował dziewięć asyst. Łącznie dla Atletico Madryt Argentyńczyk wystąpił 106 razy i w tym czasie blisko 50 razy wpisał się na listę strzelców. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-latka na 100 milionów euro. Jego aktualna umowa z klubem wygasa latem 2030 roku.

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