Man United celuje w głośny transfer. W grze nawet 60 mln euro

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Maxi Araujo przyciągnął uwagę Manchesteru United

Manchester United w przyszłym sezonie zagra w Lidze Mistrzów po zajęciu trzeciego miejsca w tabeli Premier League. Nie jest tajemnicą, że angielski klub planuje wzmocnienia na lewej stronie defensywy. Michael Carrick ma być zwolennikiem zawodników o dużej wszechstronności.

Jak ujawnia „Record”, Czerwone Diabły wysłały skauta na mistrzostwa świata, który obserwuje Maxiego Araujo ze Sportingu Lizbona. Urugwajczyk wraz z reprezentacją odpadł jednak z turnieju po fazie grupowej.

Skaut Manchesteru United miał okazję obserwować 26-latka podczas zremisowanego spotkania Urugwaju z Republiką Zielonego Przylądka, które odbyło się na Hard Rock Stadium w Miami. Araujo nie tylko wpisał się na listę strzelców, ale również zanotował asystę przy trafieniu Agustina Canobbio.

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Raporty skautów po występie na mundialu mają jedynie wzmocnić przekonanie klubu, że Urugwajczyk może być wartościowym wzmocnieniem na lewą stronę boiska. Manchester United od dłuższego czasu monitoruje jego rozwój i rozważa poważniejsze działania.

W minionym sezonie Araujo rozegrał 47 spotkań w barwach portugalskiego klubu, zdobywając siedem bramek i notując sześć asyst. Szacuje się, że 26-letni Urugwajczyk może trafić na Old Trafford za około 60 milionów euro. Jego kontrakt w Sportingu obowiązuje do czerwca 2029 roku.