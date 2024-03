IMAGO / Ricardo Larreina Amador Na zdjęciu: Joao Cancelo

Cancelo chce zostać w Barcelonie

Klub wyraził chęć zatrzymania go na dłużej

Blaugrana może jednak nie sprostać finansowo tej operacji

Przyszłość Cancelo w Barcelonie mocno skomplikowana

Joao Cancelo wielokrotnie powtarzał, że chce zostać w FC Barcelonie na kolejny sezon. Portugalczyk jest zadowolony z pobytu w Katalonii i wydaje się, że również Blaugrana chętnie nawiązałaby dłuższą współpracę z defensorem.

Jednak Cancelo jest tylko wypożyczony z Manchesteru City do końca rozgrywek. Obywatele wyceniają go na około 40 mln euro, co może stanowić problem dla FC Barcelony. Anglicy nie wiążą z nim przyszłości, ale mają nadzieję zarobić spore pieniądze. Mając na uwadze, że Portugalczykiem interesują się inne kluby z Premier League z pewnością nie pójdą na ustępstwa w negocjacjach z Blaugraną.

Z tego powodu Sport określa przyszłość Cancelo w Barcelonie jako skomplikowaną. Również klub zdaje sobie sprawę, że może nie zdołać pod względem finansowym przeprowadzić tego transferu i będzie musiał poszukać innych rozwiązań.

Zobacz również: Nowy nabytek Juventusu kontuzjowany. Kolejne problemy Starej Damy