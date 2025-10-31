FC Barcelona chce zatrzymać swój diament. PSG już się interesowało!

fot Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Juan Hernandez

FC Barcelona planuje przedłużyć kontrakt z Juanem Hernandezem

FC Barcelona rywalizuje w tej kampanii o obronę mistrzostwa La Liga. Ponadto ekipa z ligi hiszpańskiej chce namieszać w Lidze Mistrzów oraz w Pucharze Króla, chcąc powtórzyć wyczyn z poprzedniej kampanii, gdy triumfowała w Copa del Rey. Tymczasem władze klubu planują przedłużyć kontrakt z jednym z młodych i utalentowanych graczy.

Sport.es powiadomił, że Katalończycy mają nadzieję na przedłużenie umowy z Juanem Hernandezem. 18-letni ofensywny pomocnik ma kontrakt do końca czerwca 2026 roku. Co prawda obecnie zawodnik jest jedną z kluczowych postaci Barcelony B, występującej w trzeciej lidze. Niemniej w mediach już pojawiały się sygnały, że graczem zainteresowało się Paris Saint-Germain.

Aktualnie w umowie piłkarza znajduje się klauzula odstępnego, wynosząca sześć milionów euro. Weszła ona w życie w momencie, gdy Juan Hernandez skończył 18 lat. Jasne ma być natomiast to, że zawodnik nie chce odchodzić z Barcy.

Hiszpan to młodzieżowy reprezentant kraju w kadrze do lat 19. W tej kampanii Juan Hernandez wystąpił jak na razie w ośmiu meczach. Zdobył w nich jedną bramkę i zaliczył też jedną asystę. Zanim piłkarz dołączył do Barcelony, był zawodnikiem Akademii Piłkarskiej Realu Saragossa. Juan Hernandez do Barcy trafił z kolei w lipcu 2020 roku. Piłkarz z dobrej strony pokazywał się przede wszystkim w Lidze Młodzieżowej UEFA, w której zaliczył 16 występów, strzelając cztery gole.

