Tottenham Hotspur rusza po czołowego defensora Serie A

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Evan Ndicka przymierzany do Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur rzutem na taśmę utrzymał się w Premier League. Drużyna Kogutów ma za sobą wyjątkowo rozczarowujący sezon i chce jak najszybciej o nim zapomnieć. Trener londyńskiego zespołu – Roberto De Zerbi – liczy na to, że klubowi działacze zapewnią mu odpowiednie wzmocnienia przed rozpoczęciem nowych rozgrywek.

Włoski szkoleniowiec szczególnie oczekuje pozyskania nowego środkowego obrońcy, ponieważ przyszłość Cristiana Romero oraz Micky’ego van de Vena pozostaje niepewna. Ewentualne odejście jednego z liderów defensywy zmusiłoby Tottenham do szybkiej reakcji na rynku transferowym.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z kandydatów do przeprowadzki do Tottenhamu jest Evan Ndicka. Mierzący 192 centymetry stoper należy do grona najlepszych defensorów występujących obecnie w Serie A. AS Roma nie zamierza łatwo rozstawać się ze swoim podstawowym zawodnikiem, jednak odpowiednio wysoka oferta może skłonić włoski klub do rozpoczęcia negocjacji. Wartość rynkowa 26-letniego reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej jest obecnie szacowana na około 35 milionów euro.

27-krotny reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej występuje w barwach Romy od lipca 2023 roku, gdy trafił do stolicy Włoch na zasadzie wolnego transferu z Eintrachtu Frankfurt. Od tamtej pory stał się jednym z filarów defensywy zespołu Giallorossich. W minionej kampanii rozegrał 42 spotkania i zdobył pięć bramek, potwierdzając swoją wysoką wartość dla drużyny. Kontrakt doświadczonego stopera z rzymskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.