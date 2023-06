IMAGO / Krzysztof Porębski / PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

Wisła Kraków wzmacnia się przed walką o powrót do PKO Ekstraklasy

Do klubu wkrótce dołączy Goku

Na celowniku Białej gwiazdy znalazł się też inny Hiszpan Eneko Satrustegui

Eneko Satrustegui wzmocni Wisłę Kraków?

Wisła Kraków zbroi się przed nadchodzącym sezonem, w którym znów będzie walczyć o powrót do PKO Ekstraklasy. Do klubu ma dołączyć gwiazda Fortuna 1 Ligi Goku, ale jak się okazuje to nie koniec działań Białej Gwiazdy na ryku transferowym.

Na celowniku krakowskiego zespołu znalazł się 32-letni defensor Eneko Satrustegui. Miniony sezon Hiszpan spędził w Racingu Santander, jednak jego kontrakt wygasa w czerwcu tego roku i będzie dostępny za darmo. W ostatniej kampanii zagrał 25 spotkań na 42 możliwe, podaje Piotr Koźmiński.

Satrustegui całą swoją dotychczasową karierę spędził w Hiszpanii. Jest wychowankiem Osasuny, a przeszłości grał między innymi w Numancii, Realu Murcii czy Ebro.

