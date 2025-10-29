Endrick odejdzie z Realu Madryt? Romano zdradził, co się dzieje za kulisami

16:52, 29. października 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fabrizio Romano (X)

Endrick to jeden z graczy, których przyszłość w Realu Madryt od dłuższego czasu pozostaje bardzo niepewna. Tymczasem nowe wieści na temat Brazylijczyka przekazał Fabrizio Romano.

Endrick
fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Endrick

Transferowa bomba od Fabrizio Romano! Endrick może trafić do Ligue 1

Endrick to zawodnik będący w Realu Madryt od lipca 2024 roku. W każdym razie na dziś nie stał się jeszcze kluczową postacią Królewskich. Aktualny kontrakt piłkarza obowiązuje co prawda do końca czerwca 2030 roku, niemniej coraz częściej pojawiają się sygnały, że 19-latek może szukać swojej drogi w innym klubie. Ciekawe informacje przekazał natomiast na platformie X dziennikarz Fabrizio Romano.

Znany insider ujawnił, że aktualnie trwają już rozmowy między Olympique Lyon a stroną zawodnika. Celem ma być wypożyczenie piłkarza przez klub z Ligue 1. Do takiego rozwiązania mogłoby dojść już w trakcie najbliższej zimowej sesji transferowej.

Francuski klub miał już przedstawić Endrickowi swój plan i wizję jego roli w drużynie. Sam zawodnik ma być otwarty na rozmowy i ocenę wszystkich opcji.

Endrick do klubu z Madrytu trafił za ponad 47 milionów euro. W tej kampanii ofensywny piłkarz jak dotąd nie miał okazji wystąpić w żadnym spotkaniu. Tymczasem jeszcze na początku 2025 roku pojawiały się doniesienia, że chętna na transfer z udziałem zawodnika miała być Aston Villa.

Tymczasem już w najbliższą sobotę Real rozegra kolejny mecz w lidze hiszpańskiej. Na drodze Los Blancos stanie Valencia. Mecz zacznie się o godzinie 21:00. Obie ekipy w tym roku zagrają ze sobą po raz trzeci — w jednym starciu górą był Real (2:1), a raz lepsza okazała się Valencia (2:1).

