PSG szuka zmiennika dla Nuno Mendesa. Oto wymarzony kandydat

18:10, 13. marca 2026
Źródło: PSG Inside Actus

Paris Saint-Germain planuje sprowadzić nowego lewego obrońcę, który będzie odciążał Nuno Mendesa. Na celownik paryskiego klubu trafił El Hadji Malick Diouf - donosi serwis PSG Inside Actus.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

El Hadji Malick Diouf na radarze Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain planuje aktywność podczas nadchodzącego letniego okna transferowego. W zespole Les Parisiens mocno eksploatowany jest Nuno Mendes, który w praktyce nie ma naturalnego zmiennika na lewej stronie defensywy. Co prawda na tej pozycji może występować także Lucas Hernandez, jednak 30-letni Francuz zdecydowanie lepiej czuje się w roli stopera. Z tego powodu sztab szkoleniowy oraz władze paryskiego klubu chcą poszerzyć kadrę o kolejnego specjalistę od gry na lewej obronie.

Jak informuje serwis „PSG Inside Actus”, jednym z poważnych kandydatów do wzmocnienia tej pozycji w ekipie zdobywców Ligi Mistrzów jest El Hadji Malick Diouf. 21-letni Senegalczyk zwrócił na siebie uwagę bardzo dobrą formą w barwach West Hamu United.

Mierzący 183 centymetry zawodnik szybko zaaklimatyzował się w Premier League i regularnie prezentuje solidny poziom. Jego rozwój przyciąga uwagę kolejnych klubów, a sytuację młodego defensora obserwuje również Chelsea.

Diouf występuje w koszulce drużyny The Hammers od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się na Stadion Olimpijski ze Slavii Praga za około 22 miliony euro. Lewy obrońca w obecnym sezonie rozegrał 24 spotkania, notując 5 asyst. 17-krotny reprezentant Senegalu jest ważną częścią zespołu Młotów i ma długoterminowy kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2030 roku. Według portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi prawie 30 milionów euro.