Chelsea poluje na odkrycie Premier League. To byłby ciekawy ruch

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: El Hadji Malick Diouf

El Hadji Malick Diouf przykuł uwagę Chelsea

Chelsea planuje aktywność podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. Londyński klub w ostatnich latach nie oszczędzał na wzmocnieniach składu i wszystko wskazuje na to, że podobnie będzie również za kilka miesięcy, gdy ponownie otworzy się rynek. Trener zespołu The Blues – Liam Rosenior – podobno liczy między innymi na dodanie jakości na lewej strony defensywy. Obecnie ma do dyspozycji Marca Cucurellę oraz Jorrela Hato, jednak chciałby zwiększyć pole manewru i rywalizację o miejsce w składzie.

Jak czytamy na łamach brytyjskiego serwisu „West Ham World”, Chelsea jest poważnie zainteresowana sprowadzeniem El Hadjiego Malicka Dioufa. Wahadłowy West Hamu United uchodzi za jedno z największych odkryć obecnego sezonu Premier League.

21-letni Senegalczyk bez kompleksów wszedł do ekipy The Hammers i prezentuje się ze świetnej strony na angielskich boiskach, czym zwrócił uwagę skautów giganta ze Stamford Bridge. Gdyby transfer doszedł do skutku, boczny defensor nie musiałby nawet opuszczać Londynu.

Diouf z powodzeniem występuje w barwach drużyny Młotów od lipca 2025 roku. Wówczas przeniósł się na Stadion Olimpijski ze Slavii Praga za około 22 miliony euro. W trwającej kampanii rozegrał 24 spotkania i zanotował 5 asyst. Kontrakt 17-krotnego reprezentanta Senegalu z West Hamem United obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku. Według portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 28 milionów euro, choć działacze Chelsea prawdopodobnie musieliby przygotować znacznie wyższą ofertę.