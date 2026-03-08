Chelsea poluje na odkrycie Premier League. To byłby ciekawy ruch

16:21, 8. marca 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło: West Ham World

El Hadji Malick Diouf rozgrywa bardzo dobry sezon w barwach West Hamu United. Jego świetna forma przykuła uwagę Chelsea - donosi serwis West Ham World.

El Hadji Malick Diouf
MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: El Hadji Malick Diouf

El Hadji Malick Diouf przykuł uwagę Chelsea

Chelsea planuje aktywność podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. Londyński klub w ostatnich latach nie oszczędzał na wzmocnieniach składu i wszystko wskazuje na to, że podobnie będzie również za kilka miesięcy, gdy ponownie otworzy się rynek. Trener zespołu The Blues – Liam Rosenior – podobno liczy między innymi na dodanie jakości na lewej strony defensywy. Obecnie ma do dyspozycji Marca Cucurellę oraz Jorrela Hato, jednak chciałby zwiększyć pole manewru i rywalizację o miejsce w składzie.

Jak czytamy na łamach brytyjskiego serwisu „West Ham World”, Chelsea jest poważnie zainteresowana sprowadzeniem El Hadjiego Malicka Dioufa. Wahadłowy West Hamu United uchodzi za jedno z największych odkryć obecnego sezonu Premier League.

21-letni Senegalczyk bez kompleksów wszedł do ekipy The Hammers i prezentuje się ze świetnej strony na angielskich boiskach, czym zwrócił uwagę skautów giganta ze Stamford Bridge. Gdyby transfer doszedł do skutku, boczny defensor nie musiałby nawet opuszczać Londynu.

Diouf z powodzeniem występuje w barwach drużyny Młotów od lipca 2025 roku. Wówczas przeniósł się na Stadion Olimpijski ze Slavii Praga za około 22 miliony euro. W trwającej kampanii rozegrał 24 spotkania i zanotował 5 asyst. Kontrakt 17-krotnego reprezentanta Senegalu z West Hamem United obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku. Według portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 28 milionów euro, choć działacze Chelsea prawdopodobnie musieliby przygotować znacznie wyższą ofertę.