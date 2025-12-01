Arsenal sfinalizował dwa transfery. Zakontraktuje bliźniaków

Arsenal sfinalizował transfery ekwadorskich bliźniaków. Edwin i Holger Quintero przeniosą się do Londynu w 2027 roku, kiedy osiągną pełnoletność - podaje James Olley pracujący dla stacji telewizyjnej ESPN.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Edwin i Holger Quintero przeniosą się do Arsenalu

Arsenal jest znany z doskonałego skautingu, co w ostatnich latach potwierdziły transfery takich zawodników jak William Saliba, Cristhian Mosquera czy Gabriel Martinelli. Klub z północnego Londynu regularnie inwestuje w młode talenty, budując przyszłość zespołu w oparciu o obiecujących piłkarzy z całego świata.

Jak podaje James Olley ze stacji telewizyjnej „ESPN”, Kanonierzy właśnie sfinalizowali transfery z udziałem dwóch kolejnych niezwykle perspektywicznych zawodników. Według wspomnianego źródła na Emirates Stadium przeprowadzą się Edwin i Holger Quintero – ekwadorscy bliźniacy, którzy od dawna wzbudzają zainteresowanie europejskich skautów.

Obaj mają po 16 lat, choć występują na różnych pozycjach – Edwin jest prawoskrzydłowym, natomiast Holger pełni rolę ofensywnego pomocnika. Aktualnie reprezentują barwy Independiente del Valle, gdzie należą do najważniejszych postaci drużyny do lat 20 i są określani mianem jednych z największych talentów w Ameryce Południowej.

Arsenal ustalił już wszystkie szczegóły transakcji z udziałem braci Quintero, jednak zgodnie z przepisami młodzi Ekwadorczycy przeniosą się do Londynu dopiero po osiągnięciu pełnoletności, czyli w sierpniu 2027 roku. Młodzieżowi reprezentanci Ekwadoru na początku najpewniej trafią do akademii Kanonierów, by stopniowo adaptować się do europejskiego futbolu. Warto wspomnieć, że w zespole Mikela Artety gra na co dzień ich rodak – Piero Hincapie – co z pewnością ułatwi im aklimatyzację.