Chelsea interesuje się wielkim talentem. Musi pokonać dużą konkurencję

Eduardo Conceicao na celowniku Chelsea

Chelsea słynie z doskonałego skautingu, czego efektem w ostatnich latach były transfery takich piłkarzy jak Estevao, Andrey Santos, Jorrel Hato, Romeo Lavia, Malo Gusto czy Dario Essugo. Wszystko wskazuje na to, że londyński klub będzie kontynuował swoją sprawdzoną politykę polegającą na sprowadzaniu perspektywicznych zawodników z całego świata. Niewykluczone, że przedstawiciele Niebieskich ponownie skierują swój wzrok na rynek brazylijski, który przecież od lat uchodzi za prawdziwą kopalnię piłkarskich talentów.

Uwagę Chelsea przykuł bowiem Eduardo Conceicao – informuje w sobotę portal UOL. Szesnastoletni skrzydłowy Palmeiras będzie mógł opuścić ojczyznę dopiero po ukończeniu pełnoletności, jednak już teraz wzbudza on ogromne zainteresowanie w Europie.

Działacze ze Stamford Bridge chcą uprzedzić konkurencję i jak najszybciej zapewnić sobie usługi utalentowanego zawodnika. Młodemu Brazylijczykowi przyglądają się również inne potęgi z topowych lig – Liverpool, Arsenal, Manchester City oraz Newcastle United.

Eduardo Conceicao jest wychowankiem Palmeiras i wciąż czeka na debiut w pierwszym zespole, który może nastąpić w najbliższym czasie. Do tej pory występował głównie w drużynach młodzieżowych, a obecnie gra w ekipie U-20, dla której zdobył 5 bramek oraz zanotował 3 asysty. Klub z Kraju Kawy oczekuje za swojego piłkarza ponad 30 milionów euro, odrzucając już niższe oferty. Kontrakt zdolnego zawodnika obowiązuje do 2029 roku.